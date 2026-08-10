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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin ışığı sönmeyince cinayet ortaya çıktı! Kağıt toplayıcısını öldürmüş

        Evinin ışığı sönmeyince cinayet ortaya çıktı! Kağıt toplayıcısını öldürmüş

        Samsun'un Canik ilçesinde, 70 yaşındaki Necmettin Uzun'un evinin ışığı sönmeyince şüphelenen komşuları, eve geldiklerinde cansız bedenle karşılaştı. Uzun'u evine kadar takip ederek gelen, burada bıçaklayıp tabureyle öldüren katil zanlısı Trabzon'da yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        Evinin ışığı sönmeyince cinayet ortaya çıktı!

        Samsun’un Canik ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Uzun’un evinin ışıklarının yandığını fark eden yakınlarının kontrol amacıyla eve gitmesiyle korkunç cinayet ortaya çıktı. Uzun’un çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, cinayet şüphelisi ise polisin takibi sonucu Trabzon’da yakalanıp Samsun’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 7 Ağustos 2026 günü saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 1 çocuk babası Necmettin Uzun’un (70) elektrik faturası fazla gelmesin diye akşamları evinin ışıklarını kısa süre yakıp söndürdüğü öğrenildi.

        IŞIKLARI SÖNMEYİNCE KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ

        Uzun’un evinin ışıklarının uzun süre yandığını gören akrabası Kamil Ö. yanına bir kişi alarak kontrol amacıyla eve gitti Kamil Ö., dış kapının üzerinde bulunan anahtar vasıtasıyla eve girdi.

        İçeride yoğun duman olduğunu ve mutfakta ocak üzerinde bulunan tavada alevler bulunduğunu gören Kamil Ö., dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

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        YANGIN SANDILAR, CİNAYET ÇIKTI

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfakta ocak üzerinde pişirilen tavuğun Uzun’un hayatını kaybetmesinin ardından yanarak evi yoğun dumanla kapladığı ve yangın çıkardığı tespit edildi.

        İlk etapta evde yangın çıktığı düşünülürken, Necmettin Uzun mutfakta yerde kanlar içinde bulundu. Uzun’un çok sayıda yerinde bıçaklanarak ve başına "sekmen" diye adlandırılan ahşap tabure ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        KATİL SAÇINI VE SAKALINI BOYAMIŞ

        Cinayetin aydınlatılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin şüphelisinin Ertan B. (59) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olayın ardından kaçtığı, kaçış sırasında saç ve sakalını boyayarak görünüşünü değiştirdiği ortaya çıktı.

        TRABZON'DA YAKALANDI

        Polis ekiplerinin sıkı takibi ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda şüpheli Ertan B., Trabzon’da yakalandı. Samsun’a getirilen Ertan B., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

        Hataylı olduğu bir süre öncede Sinop'ta hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen Ertan B., Necmettin Uzun’un parkta anahtarını düşürdüğünü, anahtarı kendisine verip tanıştıklarını ve birlikte Uzun’un evine gittikleri ve burada kendisini taciz ettiğini iddia etti.

        Yapılan araştırmada ise Ertan B.’nin Necmettin Uzun’un lokantada çorba içtikten sonra hesabı öderken cüzdanını gördüğü ve takip ederek evine kadar peşinden gedip bıçaklayıp cüzdanını aldığı ortaya çıktı.

        Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Ertan B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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