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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk RHM’de eğlenceli bir çocuk atölyesi

        RHM’de eğlenceli bir çocuk atölyesi

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki "Minik Dedektifler Göreve: Kayıp Kaplumbağanın İzinde" atölyesinde çocuklar 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundan kaybolan kaplumbağayı bulmaya çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        RHM'de eğlenceli bir çocuk atölyesi

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, minik sanatseverleri gizemlerle dolu bir keşif macerasına davet ediyor. Osman Hamdi Bey’in meşhur “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosundaki kaplumbağalardan biri ansızın ortadan kayboluyor. Müzedeki eserler bu olay karşısında şaşkın, müze ekibiyse ipuçlarını toplamaya başlıyor. Peki, bu yaramaz kaplumbağa nereye saklanmış olabilir?

        7-10 yaş grubu için kurgulanan “Minik Dedektifler Göreve: Kayıp Kaplumbağanın İzinde” atölyesinde çocuklar, müzenin farklı bölümlerine gizlenmiş ipuçlarını takip ederek yaramaz kaplumbağanın izini sürecek. Yol boyunca rengarenk eserleri dikkatle inceleyecek, bilmeceleri çözecek, gözlem yapacak ve takım çalışmasıyla bu büyük gizemi aydınlatacaklar.

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        Sanat eserlerini oyunlar ve heyecanlı bir hikâye eşliğinde keşfedecekleri bu macerada çocuklar hem müzenin büyülü dünyasını tanıyacak hem de dikkat, gözlem ve problem çözme becerilerine bir dedektif keskinliği kazandıracaklar.

        25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar saat 14.00’te düzenlenecek bu ücretsiz atölyelere katılım için İş Sanat’ın internet sitesi issanat.com.tr'den kayıt yaptırabilirsiniz.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
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