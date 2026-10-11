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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Çocuklar için eğlenceli sanat atölyeleri

        Çocuklar için eğlenceli sanat atölyeleri

        Borusan Contemporary, yeni sergileri "Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri" ve "Perili"den ilham alan çocuk atölyeleriyle minik sanatseverleri Perili Köşk'ün büyüleyici atmosferinde sanat, oyun, hareket ve üretimle buluşturuyor. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo işbirliğiyle hazırlanan program, farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı deneyimler sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Çocuklar için eğlenceli sanat atölyeleri

        Çağdaş sanatın ilham verici dünyasını çocuklarla buluşturan Borusan Contemporary, ekim ayı boyunca Perili Köşk’te gerçekleşecek kapsamlı bir atölye programına ev sahipliği yapıyor. Atölyeler, müzenin güncel sergileri “Olivo Barbieri: Zaman Mekân Geometri” ile “Perili”den ilham alıyor. Program, Borusan Hikâye Evi’nin anlatı odaklı pedagojik yaklaşımını ve atölyepikolo’nun disiplinlerarası üretim anlayışını bir araya getiriyor.

        Sergi gezileriyle başlayan atölyelerde çocuklar, birer izleyici olmanın ötesine geçerek eserleri doğrudan deneyimleme imkânı buluyor. Program boyunca renk, doku, şehir, doğa ve mimari gibi temel kavramlar; yaratıcı drama, dans, suluboya, kolaj ve üç boyutlu tasarım gibi farklı ifade biçimleriyle ele alınıyor. Daniel Canogar’ın “250 K” isimli yerleştirmesinden Olivo Barbieri’nin kent fotoğraflarına, Alpler’in karlı zirvelerinden Efes’in antik sahnesine kadar uzanan geniş bir yelpazede çocuklar, kendi sorularını sorarak özgün fikirlerini sanatsal eserlere dönüştürüyor.

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        Atölye Programı ve Etkinlik Detayları

        Uzat, Kıvır, Birleştir: Geleceğin Hatıralarını Çağır

        17 Ekim 2026, Cumartesi, 11.00

        4-6 yaş arası çocuklar için (yetişkin eşliğinde)

        Atölye, Daniel Canogar’ın “250 K” eserindeki kabloların dinamik formlarından ilham alıyor. Katılımcılar, esnek malzemelerle geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kuran yaratıcı heykeller inşa ediyor.

        Şehrin İçinden, Şehrin Üstünden

        17 Ekim 2026, Cumartesi, 13.15

        6-8 yaş arası çocuklar için

        Sanatçı Olivo Barbieri’nin kent fotoğraflarından yola çıkan bu atölyede şehirlerin mimarisi ve sokakların dokusu; havadan bakış açısı, kolektif kolaj ve haritalama gibi yöntemlerle yeniden ele alınıyor.

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        Uzat, Kıvır, Birleştir: Geleceğin Hatıralarını Çağır

        24 Ekim 2026, Cumartesi, 11.00

        4-6 yaş arası çocuklar için (yetişkin eşliğinde)

        Atölye, Daniel Canogar’ın “250 K” eserindeki kabloların dinamik formlarından ilham alıyor. Katılımcılar, esnek malzemelerle geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kuran yaratıcı heykeller inşa ediyor.

        Şehrin İçinden, Şehrin Üstünden

        24 Ekim 2026, Cumartesi, 13.15

        6-8 yaş arası çocuklar için

        Sanatçı Olivo Barbieri’nin kent fotoğraflarından yola çıkan bu atölyede şehirlerin mimarisi ve sokakların dokusu; havadan bakış açısı, kolektif kolaj ve haritalama gibi yöntemlerle yeniden ele alınıyor.

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        Mikro Doğa

        25 Ekim 2026, Pazar, 12.00

        6-8 yaş arası çocuklar için

        Atölye, Perili Köşk’ü saran doğadan ve sergilerdeki organik yapılardan ilham alıyor. Doğadaki mikro detaylar, inceleme, çizim ve suluboya teknikleriyle yaratıcı formlara dönüştürülüyor.

        Antik Sahnenin Sırrı

        25 Ekim 2026, Pazar, 14.00

        8-12 yaş arası çocuklar için

        Atölyede çocuklar, yaratıcı drama ve hikâye anlatımından maket tasarımına uzanan çalışmalarla Efes’in antik tiyatrosunu ve tarihî yapılarını keşfederek geçmişe doğru yaratıcı bir yolculuğa çıkıyor.

        Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri biletlerini Biletix üzerinden alabilirsiniz.

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        #Borusan Contemporary
        #atölye
        #sergi
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