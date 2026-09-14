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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İKSV Alt Kat'tan çocuklar için 'Kitap Arkadaşım'

        İKSV Alt Kat'tan çocuklar için 'Kitap Arkadaşım'

        Lise ve ilköğretim öğrencileri, Ekim 2026 – Haziran 2027 tarihleri arasında İKSV Alt Kat'ta gerçekleştirilecek 'Kitap Arkadaşım' programı kapsamında on sekiz ücretsiz atölyede dokuz kitap etrafında şekillenen yaratıcı etkinliklerde buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:25 Güncelleme:
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        'Kitap Arkadaşım' İKSV Alt Kat'ta

        “Kitap Arkadaşım”, liseli gençlerle çocukları edebiyat etrafında bir araya getiren bir mentorluk modeli üzerine kurulu. Programda kolaylaştırıcılık rolünü üstlenen gönüllü Hisar Lisesi öğrencileri, çocuklara seçilen kitaplar etrafında gerçekleştirilecek okuma, tartışma ve yaratıcı çalışmalarda rehberlik edecek.

        Çocukların ve gençlerin kültür-sanat yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen İKSV Alt Kat ile "Derin Düşünme ve Araştırma" yaklaşımını odağına alan Hisar Okulları'nın, okulun 30. akademik yılında hayata geçirdiği "Kitap Arkadaşım" programı, sorgulama, ilişkilendirme ve öğrenme sorumluluğu gibi kavramları, okul dışında yeni bir öğrenme ortamına taşıyor. Program, lise öğrencilerinin mentorluk deneyimini çocukların okuma ve yaratıcı düşünme süreçleriyle buluşturarak farklı yaş grupları arasında karşılıklı öğrenmeye dayalı bir alan oluşturmayı hedefliyor.

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        Mentorluk modeli, çocukların edebiyatla kurdukları bağı desteklerken lise öğrencilerine de sorumluluk alma, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri bir deneyim alanı sunuyor. Böylece liseli gençler ve çocuklar, edebiyat ve yaratıcı çalışmalar aracılığıyla birlikte öğrenebilecekleri bir ortamda buluşuyor.

        Sezon boyunca “farkındalık” ana teması altında seçilen dokuz kitap etrafında şekillenecek on sekiz atölyede çocuklar, okumanın yanı sıra sorgulama, tartışma ve yaratıcı üretim çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca her ay programa konuk olacak farklı yazarlar, atölye çalışmalarına eşlik edecek.

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        Program kapsamındaki tüm atölyeler ücretsiz olarak İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek.

        Atölye programı ve katılım bilgisi

        “Kitap Arkadaşım” programı, çocukların okuma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla iki farklı katılım modeliyle yürütülecek.

        Hafta içi atölye grupları (Devlet okulları): Hafta içi seanslarında devlet okulu öğrencileri İKSV Alt Kat’ta ağırlanacak. Atölyelerde çocuklar, liseli mentorlarla bir araya gelerek seçilen kitapları okuyacak, tartışmalar ve yaratıcı çalışmalar yürütecek.

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        Atölye Alanı: İKSV Alt Kat

        Katılım Türü: Okul gruplarına yönelik rezervasyon formu 30 Eylül’den itibaren İKSV web sitesi üzerinden doldurulabilir.

        Okul Grupları İçin 2026 Güz Dönemi Tarihleri: 21 Ekim Çarşamba, 25 Kasım Çarşamba, 2 Aralık Çarşamba

        Hafta sonu atölye grupları (Genel katılıma açık): Ayda bir kez cumartesi günleri düzenlenecek atölyeler, 7-10 yaş grubundaki tüm çocukların katılımına açık olacak. Çocuklar, liseli mentorlar ve her ay programa konuk olacak sanatçılarla birlikte yaratıcı okuma pratikleri geliştirecek.

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        Atölye Alanı: İKSV Alt Kat

        Katılım Türü: Genel katılıma yönelik rezervasyon formu 30 Eylül’den itibaren İKSV web sitesi üzerinden doldurulabilir.

        Genel Katılım için 2026 Güz Dönemi Tarihleri: 24 Ekim Cumartesi, 28 Kasım Cumartesi, 5 Aralık Cumartesi.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Hisar Okulları
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