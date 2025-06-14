Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
Kahramanmaraş'ta, 16 yaşındaki A.S.T.'nin direksiyon başına geçmesi bir cana mâl oldu. Kırmızı ışık ihlali yapan çocuk sürücü, yaya geçidinden geçen 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a çarptı. Yakar olay yerinde can verirken kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta yürek yakan kaza, 11 Haziran'da Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, karşıya geçmek için yaya geçidine yöneldi.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTI
Araçlara kırmızı ışık yanarken Yakar, yolu yarıladığı sırada 16 yaşındaki A.S.T.'nin kullandığı otomobil kadına çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZANIN ARDINDAN KAÇTI
Aşırı hız yaptığı belirtilen çocuk sürücü kazadan sonra kaçtı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, sürücü A.S.T.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.