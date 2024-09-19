"Çocuklar ile Manisa tarihine yolculuk"

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul öğrencilerini Manisa'nın tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak projesi, 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Hacıhaliller ve Karaoğlanlı mahallelerinde okuyan öğrenciler, Manisa şehir merkezine getirilerek kentin önemli mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulacak.

Proje ile ilk kez bu yerleri görme şansı elde edecek öğrenciler, Manisa'nın tarihini ve kültürel değerlerini yakından tanıyacak. Gezi kapsamında öğrenciler, Şehzadelerpark, Tıp Tarihi Müzesi, Sultan Cami, Muradiye Cami, Kurşunluhan, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Çanakkale Şehitleri Müzesi gibi önemli yerleri ziyaret edecekler.