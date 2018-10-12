Giresun'un Görele ilçesinde, Çavuşlu Beldesi Sahil Yolu'nda acı bir kaza meydana geldi. Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Yılmaz Mumcu yönetimindeki 61 EL 784 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan R.E. idaresindeki 53 K 2434 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Kaza üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN VEREN KADININ EŞİ DE YARALANDI

DHA'nın haberine göre kazada, otomobilde bulunan Leyla Mumcu (43) hayatını kaybetti, sürücü eşi Yılmaz Mumcu da yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Leyla Mumcu'nun, AK Parti Trabzon teşkilatı üyesi ve mahalle sorumlusu olduğu, oğlu Serhat Mumcu'yu da vatani görevini yapacağı Amasya'daki birliğine teslim ettikten sonra Trabzon'a döndüğü öğrenildi.

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