Çocukluk yıllarımıza damga vuran efsane çizgi filmler
Türkiye'de televizyonun evlere girmesi epey uzun sürdü. Bugün parmağımızı dokundurarak izleyebildiğimiz bunca dizi varken, sinema ve televizyon endüstrisi her yeni günde yeni bir film/dizi üretebiliyorken hiçbirinin çocukken belli saatlerde televizyondan izlediğimiz çizgi filmlerin yerini tutamıyor olması sizce de bayağı garip değil mi?
Çocuk dünyamızı renklendiren çizgi filmlerin çoğu çizgi romanların televizyona ve sinemaya uyarlanmasıyla ortaya çıktı. Bugün gerek internmette gerekse uyduda çok fazla çizgi film var. Hatta 24 saat çizgi film yayını yapan çocuk kanalları bile var!
Ancak tüm bunlara rağmen hepimizin çocukluğunda çok sıcak, çok neşeli bir duygu uyandıran efsane çizgi filmler hafızalarımızda en güzel köşeleri tutmaya devam ediyor. İşte tüm dünyada kuşaklar boyunca popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemeyi başaran efsane çizgi filmler...
Cedric (2001-2002)
Minik Cedric hepimizin çocukluğuna şahane bir cümleyle kazındı: 8 yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten çok zor... 2000'li yılların başında yayınlanan Cedric, Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin ve Laudec tarafından yaratıldı. Efsane karakterin minik aşkı Chen ve kalender dedesi başta Fransa olmak üzere tüm dünyada bayağı sevildi. 3 sezon ve 156 bölüm olarak yayınlanan Cedric her gece dolunay altında yazdığı günlüğü ile çocukların sevgilisi olmayı başardı.
Garfield (1978)
Sanırım annelerimiz bizim, bizimle çocuklarımızın arasında bir köprü gibi uzanan nadir çizgi filmlerin başında Garfield geliyor. Bu yaramaz kedi onlarca yıldır her dönemin popüleri olmayı nasıl başardı inanın anlamak zor!
Jim Davis tarafından yaratılan karikatür kedisi Garfield ilk defa 1978 senesinde yayınlandı. Davis'in seneler boyunca bir efsaneye dönüşecek bu tembel kedisine isim olarak dedesinin ismini uygun gördüğünü biliyor muydunuz? Guinness Rekorlar Kitabı'nda en çok yer alan karikatür karesi olarak tarihe geçen defalarca çizgi film olarak ekranlarda yer aldı.
Heidi
İsviçreli yazar Johanna Spyri'nin 1880 yılında yayımlanan bir çocuk kitabından uyarlanan Heidi, Alp Dağları'nda büyükbabasıyla yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatır. Heidi çizgi filmi zaman zaman farklı şirketler tarafından çekilmiş ve yayınlanmıştır.
Jetgiller
Taş Devri dizisinin tam aksine bu sefer ileri bir zamana, uzay çağına odaklanıyoruz ve Jetgiller ailesine bakıyoruz... Jetgiller, ilk defa 1962-1963 yılları arasında 24 bölüm olarak yayınlandı ancak daha sonra yayınlanmaya devam etti. Hanna-Barbera yapım şirketi tarafından üretilen Jetgiller toplamda 75 bölüm olarak yayınlandı.
Casper (1994-1995)
Sevimli Hayalet Casper, 1994-1995 yıllarında Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir çizgi film serisidir. Aile filmi olarak sunulan Casper, dönemin teknolojik gelişmeleri de kullanılarak çekilmiştir. Serideki hayalet görüntüleri bilgisayarda üretilmiştir.
Looney Tunes ( Bugs Bunny, Daffy Duck, Yosemite Sam, Sylvester ve Tweety) (1930-1969)
Warner Bros.'un 1930'lu yıllardan sonra televizyon piyasına takdim ettiği Looney Tunes serisi Warner Bros.'un ilk kısa tiyatral serisi olma özelliğini taşıyor. Bugs Bunny, Daffy Duck, Domuz Porky, Elmer Fudd, Sylvester, Tweety gibi karakterlerden oluşan çizgi dizi serisi ekranların en eski çizgi film serilerinin başını çeker.
Kaptan Tsubasa
Japon mangalarının ekranlarda boy göstermesine alışkınız ama Tsubasa zamanınd abuna pek alışık değildik... Yoichi Takahashi'nin yarattığı Kaptan Tsubasa ilk defa 1981 yılında yayınlandı. Toplamda 128 bölüm çekildi 2000'li yıllarda da uyarlamaları yayınlanmaya devam etti. Türkiye'dkei izleyiciler bu çizgi diziyi başka bir isimle de hatırlayabilir çünkü Kaptan Tsubasa Türkiye'de "Küçük Golcü" olarak da yayınlanmıştır.
Müfettiş Gadget (1983–1986)
Vücudunun bütün uzuvları uzayıp kısılabilen ve çocuk zihnimizin bilimin sonsuzluğuyla tanışmasına yardım eden bu müfettişi hangimiz unutabildik ki! Saban Entertainment yapımı 5 sezonluk çizgi dizi Müfettiş Gadget toplamda 86 bölüm çekilmiş ve 1999-2003 seneleri arasında da sinemaya aktarılmıştır. Şimdilerde ekranalrda pek göremesek de Dr. Pençe'nin hala kabusu olmaya devam ediyor diye umuyoruz!
Ninja Kaplumbağalar (1990-1993)
1987 yılında çizgi roman olarak 1990 yılında da ilk defa çizgi film olarak yayınlanan Ninja Kaplumbağalar, değişen yeni dünyada televizyon ekranlarında sevilerek izlenen çizgi filmlerinin başında geliyordu. Dünyanın bildiği ismiyle "Teenage Mutant Ninja Turtles", Usta Splinter ve nefis pizzalarıyla çocukluğumuzun güzel anıları arasında yerini alalı çok oldu.
Kevin Eastman ile arkadaşı Peter Laird'ın yarattığı 4 kaplumbağanın ismi 4 büyük ressam olan Leonardo Da Vinci, Raphael Sanzio, Michelangelo Buonarroti ve Donatello'dan almıştır.
Pembe Panter
İşte çizgi film, animasyon ve çizgi roman dünyasından bir efsane daha... Pembe Panter'a dair ilk film 1963 yılında çekildi ancak bu filmlerin devamı 2009 yılına kadar sürdü. Sessiz kahraman Pembe Panter, Blake Edwards, Hawley Pratt ve Friz Freleng tarafından yaratıldı.
Pokémon (1996)
1996 yılında yayın hayatına başlayan Pokémon, aslında bire video oyunu serisiydi! 90'lı yıllarda hayatımıza giren Pokémon, Mario ve Tetris'ten sonra en çok satan video oyunu olma özelliğine sahip. Japonya merkezli Game Freak ve Creatures tarafından geliştiriliren Pokémon, Tokyolu oyun tasarımcısı Satoshi Tajiri tarafından yaratıldı.
Red Kit (1946)
Orijinal adıyla Lucky Luke ya da bizlerin bileceği adıylşa Red Kit, aslında Belçikalı karikatürist Morris'in yarattığı bir çizgi romandır. Atı düldül ve başlıca düşmanları Dalton Kardeşler ile maceralara yer verilen seride Red Kit gölgesinden daha hızlı silah çekmesiyle ünlü bir yalnız kovboydur.
Scooby-Doo (1969)
Televizyon tarihinin çizgi film efsanelerinden biri de hiç şüphesiz Hanna-Barbera'nın yarattığı Scooby-Doo filmleri... Çıktığı ilk dönemlerde 3 bölüm ve 41 bölüm olarak yayınlanan Scooby-Doo serisi özellikle korku ve gerilim sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Komik ve korkak köpek Scooby-Doo ile 4 arkadaşının macelerı Joseph Barbera, lliam Hanna ve Charles August Nichols yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu.
Şirinler (1981)
Sanırım artık uslu bir çocuk olsanız da Şirinler'i göremiyorsunuz... Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından yaratılan Şirinler evreni önce çizgi roman olarak yayınlandı, sonra karşımıza animasyon dizisi olarak çıktı. Toplamda 256 bölüm çekilen Şirinler, tüm dünyada Smurf adıyla biliniyor. Dünya çocuklarını birleştiren nadir şeylerden biri de bu çizgi film işte!
Taş Devri (1960-1966)
Amerikan televizyonlarından ABC'nin orijinal sitkom animasyonu olarak 1960'ta yayınlanmaya başlayan Taş Devri serisinin yapımcısı Hanna-Barbera Productions'dır. Taş devrinde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan Taş Devri serisi televizyon tarihine Fred Çakmaktaş - Wilma Çakmaktaş çiftini kazandırdı. Çizgi film serisi 6 sezon ve 66 bölüm olarak yayınlandı.
Tazmanya Canavar (1991–1993)
Çizgi film dünyasının büyük patronu Warner Bros. Animation tarafından üretilen, Tazmanya Canavarı, çocukluğumuzun en komik ve saf karakterlerinden biriydi. Fox Kids'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan çizgi filmi Tom Ruegger yarattı. Tazmanya Canavarı çizgi filmler içinde dördüncü duvarı kıran bir teknikle çekildiği için ayrı bir yere sahiptir.
Temel Reis
Dünya çapında Popeye ismiyle ünlenen ancak Türkçe'ye Temel Reis ismiyle çevrilen bu çizgi film serisi bir dönemin çocuklarına ıspanak yedirdi desek yalan söylemiş olmayız! İlk defa 1929 yılında siyah beyaz olarak canlandırılan ve bir efsaneye dönüşmesi pek de uzun sürmeyen 'Temel Reis' karakterini Elzie Crisler Segar yarattı.
Tenten'in Maceraları
Belçikalı çizer Hergé'nin 1929 yılında yaratılmış çizgi roman serisi Tenten'in Maceraları, 20. yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlülerinden biri olma özelliği vardır. Genç bir gazeteci ve gezgin olan Tenten'in başından geçenlere odaklanan seri 50'den fazla dile çevirildi. Ten Ten ilerleyen yılalrda da çok fazla uyarlamayla ekranlarda yer buldu.
Tom ve Jerry (1940-1958)
William Hanna ve Joseph Barbera'nın yarattığı Tm ve Jerry, sadece bir döneme değil arka arkaya birçok kuşağa damgasını vuran bir çöizgi film efsanesi oldu. Russian Blue cinsi ev kedisi Tom ile ev faresi Jerry'nin komik hikayesini ekrana getiren Tom ve Jerry çizgi dizisi 1940-1958 yıllarında yayınlanan 114 bölümünün 13'üyle akademi ödülüne aday oldu.
Winnie The Poo (1926)
Winnie The Pooh ya da Türkçe ismiyle "Ayı Vinniy", yarattığı evren ve karakterle en popüler çizgi filmlerinden bir diğeri. Hikayenin yaratıcısı Alan Alexander Milne'nin u hikayeyi oğlu Christopher Robin'e anlatmak niyetiyle yazmış ama bu çizgi dizi Christopher Robin dışında pek çok çocuğun dünyasını renklendirmeyi başarmış...
Türkiye'de yayınlanan Winnie The Pooh uyarlamasında Ayı Viiniy ve Kaplan Tiger'ı ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Kayabaş seslendirmiştir.