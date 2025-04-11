Altın Küre ödüllü oyuncu Colin Farrell, baba acısıyla sarsıldı. İrlandalı oyuncunun babası Eamon Farrell, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

Colin Farrell ve babası Eamon Farrell

Eski futbolcu Eamon Farrell'ın hayatını, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Beaumont Hastanesi'nde kaybettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada; "Uzun ve cesurca katlandığı bir hastalıktan sonra ailesinin sevgi dolu bakımı eşliğinde huzur içinde hayata veda etti" ifadeleri yer alırken Colin Farrell'ın babasının cenazesinin 12 Nisan'da toprağa verileceği belirtildi.

Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında SAG Ödülleri'nde (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) 'Penguin'deki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Ünlü oyuncu, ödül sonrası yaptığı konuşmada annesi Rita ve babası Eamon'a teşekkür etmişti.

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