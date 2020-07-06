Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 6 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 6 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 20.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

5 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

5 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." dedi.

5 BİN 225 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 205 BİN 785

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 46 bin 414 testten 1148'i pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 205 bin 758 oldu. Toplamda 5 bin 225 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, entübe edilmiş hasta sayısı 392 oldu. 180 bin 680 hasta da iyileşti.

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DSÖ KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMINI İKİNCİ KEZ DURDURDU

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı.

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Covid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

HİDROKSİKLOROKİN DENEMELERİ DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.