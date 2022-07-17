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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

Alyson Tabbitha isimli cosplay tutkunu saç, makyaj ve kıyafetlerle kendisini ünlü isimlere benzetebiliyor. Çocukken annesinin kendisi için hazırladığı Cadılar Bayramı kostümleriyle cosplay'e ilgi duymaya başlayan Tabbitha'nın Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor

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  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Anime karakterlerini ya da film, şarkıcı, sanatçı dünyasından kült karakterleri taklit eden cosplay fenomenleri 1990'lı yıllardan beri artış gösteriyor. Cosplay sanatçıları sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarda oldukça başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. Alyson Tabbitha isimli cosplay tutkunu da sadece saç, makyaj ve kıyafetlerle ünlü isimlere kendini benzetebiliyor. Daha çok ufakken annesinin kendisi için hazırladığı Cadılar Bayramı kostümleriyle cosplay'e ilgi duyan Alyson Tabbitha 2014 yılında profesyonel olarak hobisini sürdürmeye başladı. Takipçi sayısını her geçen gün artıran Tabbitha, Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow'dan Gal Gadot'un hayat verdiği Wonder Woman'a kadar herkesin kılığına girebiliyor. İşte genç kadının sosyal medya paylaşımları...

    Wonder Woman
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Lara Croft (Tomb Raider)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Kaptan Jack Sparrow (Karayip Korsanları)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Jane Foster (Thor)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Jinx
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Nina Sayers (Siyah Kuğu)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    The Bishop (Red Notice)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Hermione Granger (Harry Potter)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Black Widow
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Wonder Woman 
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Sarah & Jareth (My Labyrinth)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Kaptan Amerika
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Lydia Deetz (Beterböcek)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Kedi Kadın (Batman)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Kedi Kadın (Batman)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Harley Quinn
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Mystique (X-Men)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Malefiz
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Nebula (Galaksinin Koruyucuları)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Newt Scamander (Fantastik Canavarlar)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Malefiz
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Queen Amidala (Star Wars)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Joker (Kara Şovalye)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    David Bowie
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Jack Sparrow (Karayip Korsanları)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Leeloo (5. Element)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Sarah (Labirent)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Elsa (Frozen)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Hela (Thor: Ragnarok)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Jareth The Goblin King (Labirent)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Princess Leia (Star Wars)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Wonder Woman
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Rey (Star Wars)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Arwen (Yüzüklerin Efendisi)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Legolas (Yüzüklerin Efendisi)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Cinderella
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Sweeney Todd
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Poison Ivy (Batman)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Helena (My Chemical Romance müzik grubu)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Eleven (Stranger Things)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Tony Stark (Demir Adam)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Atlanna, Queen Of Atlantis (Aquaman)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    David Bowie ("Life On Mars" müzik klibi)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Arwen (Yüzüklerin Efendisi)
  • Cosplay tutkunu Alyson Tabbitha istediği herkese benzeyebiliyor

    Casual Ariel (Küçük Deniz Kızı)

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