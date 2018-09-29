Bu yaz Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo yüz kızartıcı bir suç ithamıyla karşı karşıya! Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Kathyrn Mayorga, ünlü futbolcunun 2009 yılında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel, 1,5 yıl Football Leaks adlı sızıntı belgelere dayanarak Portekizli yıldızın, ABDli bir kadına tecavüz ettiğini öne sürmüş ancak kadının ismini açıklamamıştı. 34 yaşındaki Mayorga, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada Las Vegas'taki Rain Club adlı gece kulübünde Ronaldo'nun kendisine bir içki ısmarlamasının ardından tanıştığını ve Portekizli futbolcunun kendisini odasına davet ettiğini belirtti.

Dünyaca ünlü futbolcunun kendisini cinsel ilişkiye zorladığını öne süren Mayorga, "Seks yapmak istemediğimi söyledim ama 'Hayır' dememe rağmen bana tecavüz etti" dedi. İlkokul öğretmeni olan Mayorga, yaşananlardan dolayı işini bırakmak zorunda kaldığını da dile getirdi.

Mayorga ayrıca Ronaldo'nun o gece için kendisine 375 bin dolar 'sus payı' verdiğini de öne sürerek avukatları aracılığıyla Ronaldo'ya dava açtı.

RONALDO AÇIKLAMA YAPTI

Cristiano Ronaldo'nun avukatı bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Portekizli futbolcu daha önce önce yaptığı açıklamada suçlamaları reddederken ilişkinin tamamı ile Mayorga'nın rızası sonucu gerçekleştiğini söylemişti.

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