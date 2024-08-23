Cristiano Ronaldo YouTube rekoru kırdı
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, bir milyon aboneye en hızlı ulaşan kanal olarak rekor kırdı
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, artık bir 'YouTuber'. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki golcü, YouTube'da kanal açmasının ardından 1 milyon aboneye en hızlı şekilde ulaşan kişi oldu.
Ronaldo'nun 'UR Cristiano' adlı kanalı, ilk 24 saat içinde 22 milyon aboneye ulaşarak dünya üzerinde 1 günde en fazla abone kazanan kanal oldu.
BİRAZ AİLE, BİRAZ FUTBOL
Ronaldo, kanalında kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla olan videoları ile sahadaki başarısını nasıl koruduğuna dair derinlemesine incelemelere yer veriyor.
YouTube verilerine göre kanalın açılış tarihi 8 Temmuz 2024 olarak görünüyor, ancak Ronaldo, kanalın tanıtımını önceki gün yaptı.
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile YouTube kanalını duyuran Ronaldo'nun kanalına ilk 90 dakikada bir milyondan fazla abone katıldı. İki günde ünlü futbolcunun kanalı 30 milyon takipçiye yaklaştı.
311 MİLYONU GEÇMESİ GEREKİYOR
Ronaldo'nun en çok abonesi olan YouTuber olmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü şu anda en yüksek aboneli YouTube kanalı olan MrBeast'in 311 milyon takipçisi var.