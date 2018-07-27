Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim'in "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.

Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı. Sarı-Kırmızılılar, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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