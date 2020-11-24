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Çukur 104. bölüm tek parça izle

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, nefes kesen 104. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Çukur 4. sezon 12. bölümde Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Çukur 104. bölüm izle tek parça

Çukur 104. bölüm tek parça izle

Fenomen dizi Çukur'da heyecan durulmuyor. Dün akşam ekrana gelen Çukur 4. sezon 12. bölüm yine izleyenleri ekrana kilitledi. Çukur 104. bölüme Koçovalıların evinde yaşanan duygusal yüzleşme damga vurdu. İşte takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Çukur son bölüm... Çukur 4. sezon 12. bölüm full izle

ÇUKUR 104. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi.

Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı.

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