'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi - Magazin haberleri
ABONE OL

'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, 'Çukur'un Pazartesi yayınlanacak yeni bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşanacak. 'Çukur'a konuk olan ünlü teknik direktör, Aras Bulut İynemli'yle birlikte kamera karşısına geçti

'Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi - Magazin haberleri

Pazartesi günlerinin fenomen dizisi ' Çukur'un yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.

'Çukur' her Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

'Çukur'un son fragmanı...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cemre Kemer: İyi ki doğdun canım aşkım - Magazin haberleri
MAGAZİN"Canım aşkım"
Uraz Kaygılaroğlu'ndan SON DAKİKA 'Gamze Okutucu' açıklaması
MAGAZİNİlk kez konuştu
Leandra Medine Cohen kimdir, kaç yaşında? Leandra Medine Cohen ne iş yapıyor?
MAGAZİNLeandra Medine Cohen kimdir?
Çaycı Hüseyin: Bir gün gerçekten öleceğim inanmayacaklar! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Bir gün gerçekten öleceğim inanmayacaklar!'
Mabel Matiz'den son dakika çaıklamalar: Kaliteli serseriydik -
MAGAZİN'Kaliteli serseriydik'
Cenk Küpeli, Demet Şener'den boşandı ama damatlık krizi sürüyor! - Magazin haberleri
MAGAZİNCenk Küpeli'den o iddialara yanıt
Uğur Güven soruları yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
MAGAZİNSoruları yanıtsız bıraktı
Turgay Tanülkü: İnşallah en kısa zamanda aramıza döner - Magazin haberleri
MAGAZİN'İnşallah en kısa zamanda aramıza döner'
Sinan Akçıl: 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİNSinan Akçıl tekrarladı: Yanıyorum!
SON DAKİKA! Gökçe'nin acı günü: Koronavirüsten ikinci canımızı da kaybettik
MAGAZİN'Koronadan ikinci canımızı kaybettik'