SHOW TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu ve Sena yaşam mücadelesi verirken, Yamaç da onu bulmak için zamanla yarıştı. Ancak Yüzüklü’nün şoke edici hamlesi sonucu Sena hayatını kaybederken, Yamaç ile Mahsun arasındaki yüzleşmede de kaybeden Mahsun oldu.
YAMAÇ İLE MAHSUN ARASINDAKİ DÜELLO SONUCUNDA BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI MAHSUN, HAYATINI KAYBETTİ!
Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde gözler, geçtiğimiz bölümün final sahnesinde Sena’nın karşısına çıkan Yüzüklü’nün nasıl bir plan yapacağına çevrildi. Yüzüklü, Mahsun’u oyuna getirdi. Mahsun’a, Yamaç’ın onun peşinde olduğunu ve bu nedenle Sena’yı evden kaçırdığını söyleyen Yüzüklü’nün son hamlesi, ekran başındakileri soluksuz bıraktı.
ÇUKUR 60. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇUKUR, DÖRT ETİKETLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.98 izlenme oranı (rating),19.44 izlenme payı (share),AB’de 7.32 izlenme oranı (rating),17.73 izlenme payı (share),Total’de ise 8.81 izlenme oranı (rating),19.49 izlenme payı (share) elde etti. #gamzendekiçukur etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 40 dakika, dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çukur’un bölüm etiketi haricinde üç ayrı etiket de sosyal medyada gündeme yerleşti. #çukur etiketi Türkiye’de 7 saat 5 dakika, dünyada 1 saat 45 dakika; #yamaç etiketi Türkiye’de 4 saat 55 dakika, #sena etiketi ise Türkiye’de 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.
YAMAÇ VE MAHSUN’UN YÜZLEŞMESİNDE SON PERDE!
Sena’yı, Mahsun’un su akvaryumuna hapsettiğini düşünen Yamaç, Mahsun’un peşini bırakmadı. Yamaç, bir inşaatın ucunda Mahsun’u köşeye sıkıştırdı ve ikili arasında büyük düello yaşandı. Mücadele sonucunda Yamaç, Mahsun’u sürükleyerek onunla birlikte aşağı atladı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda ekran başındakiler, ikiliye ne olduğunu merak ederken ilk düşenin Mahsun olduğu ve hayatını kaybettiği görüldü.
"NEFES BİLE ALMADAN":
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