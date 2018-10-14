Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilimin giderek arttığı, Cumali’nin Vartolu ve Medet’i suçladığı aksiyon dolu tanıtımda heyecan hız kesmiyor. Ersoy, Ayşe ve Saadet konusunda Karakuzuları uyarırken, Lal Fındık’ın bıçaklı dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Ortaya çıkan kişinin, “Bu işi yaparsanız borcunuz silinecek ve ağabeyiniz bırakılacak!”sözleri yeni bir tehlikenin sinyallerini verirken, rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla bekleniyor.

CUMALİ VE VARTOLU ARASINDA GERİLİM ARTIYOR!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 5. bölümünde Karakuzuların bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçecekler. Selim, ne pahasına olursa olsun babası İdris’le bağlantı kurabilmek için çabalayacak. Aliço’nun İdris’in kapısını çalması gelecekteki fırtınanın ilk sinyallerini verecek. Sultan’ın yanında İdris’in geçmişte âşık olduğu Meliha’nın adının söylenmesi tansiyonu tırmandıracak. Cumali’nin Yıldız’la buluşması merakla beklenecek. Bu sırada Koçovalıların karşısına yeni bir tehdit unsuru çıkarken tehlike ve aksiyonun dozu da artacak.

ÇUKUR NE ZAMAN?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur 38. bölüm 2. fragmanı:

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