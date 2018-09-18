Çukur
Televizyon
Haberler > Televizyon

Çukur'dan rekor başlangıç! İşte Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerde rekor kırarken, özet yayınının başlamasıyla sosyal medyada da zirveye yerleşti. Karakuzuların ele geçirdiği Çukur’da Cumali’nin hapisten kaçmasıyla ve Yamaç ile bir araya gelmesiyle intikam çanları çalmaya başladı

18.09.2018 - 10:55 | Güncelleme:

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi Çukur, ikinci sezona hızlı başladı. Nefeslerin tutulduğu ve ekran başındakilerin heyecanla “Büyük saldırıdan kimler kurtuldu?” sorusunun cevapladığı bölümde izleyiciyi yıkık dökük bir Çukur ile Karakuzular karşıladı. Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular, Çukur’da taş üstünde taş bırakmazken Kahraman bebeği alıkoyup annesi Feride’yi birini öldürmesi için zorlamaları Kemal’i harekete geçirdi. Yıldız (Gökşen Ateş) sayesinde Yamaç’ın yerini öğrenen Kemal’in Yamaç’la karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 



ÇUKUR, YENİ SEZONA BİRİNCİ BAŞLADI!

Çukur, dün akşam yayınlanan ikinci sezon birinci bölümüyle ABC1 20+'da 11.18 izlenme oranı (rating), AB’de 10.63 izlenme oranı (rating), 25.98 izlenme payı (share),  26.82 izlenme payı (share), Total’de ise 8.68 izlenme oranı (rating), 23.18 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. Çukur, heyecanla beklenen yeni bölümünden önce yayınlanan özet bölümüyle Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. İzleyiciler #çukur etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukur etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 7 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ KOÇOVALI, ÇUKUR’A GERİ DÖNDÜ!

Hapishanede Karakuzuların adamı tarafından öldürülmeye çalışılan Cumali, herkese öldüğünü düşündürerek demir parmaklıklar ardından kaçmayı başardı. Bu sırada Yamaç ve Kemal ise Feride’nin Cumali’yi öldüreceğini öğrendi. Bu gerçek karşısında Karakuzulara teslim olan Yamaç, tanınmayacak hale gelene kadar dövüldü. Mahalledeki futbol sahasının tellerine asılan Yamaç’ı sürpriz bir isim, ağabey Cumali Koçovalı’nın evine getirdi. Bu kişinin Selim olduğu görülen final sahnesi büyük merak uyandırdı.

VARTOLU, SAADET’İNE KAVUŞMAK İÇİN ÇETO’YLA ANLAŞMA YAPTI!

Vartolu, sezon finalinde Karakuzuların kaçırdığı Saadet’ine kavuşmak için Çeto’yla anlaşma yaparak onların laboratuarına girip uyuşturucu üretirken; Metin ise tek gözünü kaybetmiş ve Çukur’un eski günlerine döneceğine inancını yitirmiş bir şekilde izleyici karşısına çıktı. Aliço’nun akıl hastanesinde görüldüğü bölümde Sena ise gizliden gizliye Yamaç ve Aliço’yu kolladı.


“BENİM ADIM CUMALİ KOÇOVALI, BEN İNTİKAMIMI ALIRIM!”

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Yamaç’la yüzleşen Cumali’nin “İntikam için! On bir sene önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin! Hepsini indirdim. Benim adım Cumali Koçovalı, ben intikamımı alırım!” sözleri asıl mücadelenin yeni başlayacağının sinyallerini verdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 2. Sezon 2. Bölümünden İlk Sahne!

ÇUKUR'UN YENİ SEZONUNA ÜÇ YENİ İSİM



Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıktı. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat verdiği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele hız kesmeden devam edecek.

Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda başarılı oyuncu Necip Memili, Cumali olarak karşımıza çıktı. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 2
  • Misafir 32 dakika önce
    Cumali
  • Misafir 1 saat önce
    güzel başlangıç oldu tebrikler
Kalan karakter : 2000
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.