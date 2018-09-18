Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi Çukur, ikinci sezona hızlı başladı. Nefeslerin tutulduğu ve ekran başındakilerin heyecanla “Büyük saldırıdan kimler kurtuldu?” sorusunun cevapladığı bölümde izleyiciyi yıkık dökük bir Çukur ile Karakuzular karşıladı. Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular, Çukur’da taş üstünde taş bırakmazken Kahraman bebeği alıkoyup annesi Feride’yi birini öldürmesi için zorlamaları Kemal’i harekete geçirdi. Yıldız (Gökşen Ateş) sayesinde Yamaç’ın yerini öğrenen Kemal’in Yamaç’la karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur, dün akşam yayınlanan ikinci sezon birinci bölümüyle ABC1 20+'da 11.18 izlenme oranı (rating), AB’de 10.63 izlenme oranı (rating), 25.98 izlenme payı (share), 26.82 izlenme payı (share), Total’de ise 8.68 izlenme oranı (rating), 23.18 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. Çukur, heyecanla beklenen yeni bölümünden önce yayınlanan özet bölümüyle Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. İzleyiciler #çukur etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukur etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 7 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.Hapishanede Karakuzuların adamı tarafından öldürülmeye çalışılan Cumali, herkese öldüğünü düşündürerek demir parmaklıklar ardından kaçmayı başardı. Bu sırada Yamaç ve Kemal ise Feride’nin Cumali’yi öldüreceğini öğrendi. Bu gerçek karşısında Karakuzulara teslim olan Yamaç, tanınmayacak hale gelene kadar dövüldü. Mahalledeki futbol sahasının tellerine asılan Yamaç’ı sürpriz bir isim, ağabey Cumali Koçovalı’nın evine getirdi. Bu kişinin Selim olduğu görülen final sahnesi büyük merak uyandırdı.Vartolu, sezon finalinde Karakuzuların kaçırdığı Saadet’ine kavuşmak için Çeto’yla anlaşma yaparak onların laboratuarına girip uyuşturucu üretirken; Metin ise tek gözünü kaybetmiş ve Çukur’un eski günlerine döneceğine inancını yitirmiş bir şekilde izleyici karşısına çıktı. Aliço’nun akıl hastanesinde görüldüğü bölümde Sena ise gizliden gizliye Yamaç ve Aliço’yu kolladı.



“BENİM ADIM CUMALİ KOÇOVALI, BEN İNTİKAMIMI ALIRIM!”



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Yamaç’la yüzleşen Cumali’nin “İntikam için! On bir sene önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin! Hepsini indirdim. Benim adım Cumali Koçovalı, ben intikamımı alırım!” sözleri asıl mücadelenin yeni başlayacağının sinyallerini verdi.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!



İşte "Çukur"un 2. Sezon 2. Bölümünden İlk Sahne!

ÇUKUR'UN YENİ SEZONUNA ÜÇ YENİ İSİM

Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıktı. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat verdiği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele hız kesmeden devam edecek.

Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda başarılı oyuncu Necip Memili, Cumali olarak karşımıza çıktı. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.

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