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Cuma'nız mübarek olsun! Aralık ayının son haftasına özel en güzel cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Hem kısa hem de resimli cuma mesajları ile farkınızı ortaya koyun. İşte 28 Aralık'a özel en güzel cuma mesajları ve sözleri