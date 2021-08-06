İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. İşte 6 Ağustos il il Cuma namazı vakitleri ve İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 6 AĞUSTOS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:15'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Ağustos 2021 Cuma 04:16 05:58 13:15 17:08 20:22 21:57 07 Ağustos 2021 Cumartesi 04:18 05:59 13:15 17:07 20:21 21:55 08 Ağustos 2021 Pazar 04:19 06:00 13:15 17:07 20:20 21:53 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:21 06:01 13:15 17:06 20:19 21:52 10 Ağustos 2021 Salı 04:22 06:02 13:15 17:06 20:17 21:50 11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:24 06:03 13:14 17:05 20:16 21:48 12 Ağustos 2021 Perşembe 04:25 06:04 13:14 17:05 20:15 21:46

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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