Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
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