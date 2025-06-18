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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin her bir neferine bugün bir kez daha sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bizlere umut ve cesaret aşılayan genç arkadaşlarımı muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

        Bir mübarek bayramı daha hamd olsun geride bıraktık. Gazze'deki soykırım nedeniyle bayram buruk geçti. Bayram günleri insanlarımızın dostluğu kardeşliği en güçlü yaşadığı günlerdir. AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tam kadro sahadaydı. Sevgi, merhamet ve hoşgörünün kalplerde çoğalmasını sağladık.

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        Samimi bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 86 milyonun siyasi farklılıklarını, anlaşmazlıklarını bir yana bırakıp muhabbetle kucaklaştığı ve helalleştiği bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet Partisi'nin kendisini milletten ayrıştırması, bu mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan bir davranıştır.

        İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, ana muhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de enfekte ediyor.

        Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir. Türkiye gibi büyük ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır kim kimin yüzüne tükürecek tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.

        Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğün 500 milyar liraya çıkartıldı. Biz ekonomide de ne yaptığımızı ve nasıl netice alacağımızı da gayet iyi biliyoruz.

        Sayın Özel çok iyi bildiği meselelerden bahsetsin. Toplanmayan çöplerden, kapı dışarı edilen işçilerden, çalışmayan merdivenlerden bahsetsin. "

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