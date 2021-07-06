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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva’ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva’ya ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

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