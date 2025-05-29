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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine atanan 4 yeni üye için hayırlı olsun mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Haziran'da görev süreleri dolacak üyelerin yerine HSK'ya 4 üye atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK'nın yeni üyeleri olarak atandı.

        TBMM Genel Kurulu'nda 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise HSK üyeliğine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.

        BAKAN TUNÇ'TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine atanan 4 yeni üye için hayırlı olsun mesajı yayımladı.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve HSK üyeliklerine atanan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

        Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

        YENİ ÜYELERİN ÖZ GEÇMİŞİ

        Turan Kuloğlu, daha önce Alanya, Nurdağı ve Bayburt’ta hakimlik, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, HSK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Kuloğlu, son olarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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        Serdar Ateş, Tarsus Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik hakimliği ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevlerinin ardından, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

        Sait Özdemir, Erzurum, Sarıoğlan, Nizip ve Ardahan'da hakimlik, Bartın ve İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği, Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Özdemir, son olarak İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev aldı.

        Bülent Küfüdür, Ankara ve Diyarbakır'da vergi ve idare mahkemelerinde görev aldıktan sonra Danıştay Tetkik Hakimliği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği ve daire başkanlığı yaptı. Küfüdür, son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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