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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak dönüşü yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız" ifadelerini kullandı Erdoğan son dönemde artan fahiş fiyat şikayetleriyle ilgili olarak ise "Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:04
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        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Kamuda tasarruf çalışmalarının kapsamına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

        "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız."

        "FAHİŞ FİYATA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde özellikle gıdada artan fahiş fiyat şikayetlerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

        "Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."

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