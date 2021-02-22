Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin İzmir kongresine katılacak. Erdoğan ayrıca Bayraklı'da deprem konutlarının temel atma törenine, Göztepe Stadı açılışına ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki uluslararası konferansa da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir'e gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 14.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi.

Erdoğan ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacak.

Son olarak da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" konulu konferansa katılacak.