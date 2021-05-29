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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına bir video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı münasebetiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda yarışacaklara başarılar dileyerek şöyle konuştu: Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün İHA, yazılımlarımızla, üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı mesajı - Son dakika haberleri
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu vesilesiyle Okmeydanı'nda bir araya gelen kıymetli sporcularımız, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladığı konuşmasında, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarını ileten Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. 'Ya Hak' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"İSTANBUL'UMUZU GELİŞTİRİP GÜZELLEŞTİREREK EMANETİ KORUYORUZ"

Yarışmanın bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivali olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor olsak da Fetih Kupası'nda somutlaşan fetih heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla köprüleriyle Marmaray'la Avrasya Tüneli'yle metrolarıyla parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz."

MALAZGİRT, SÖĞÜT, İSTANBUL, ANKARA VE 15 TEMMUZ'DA

Vakfın bünyesindeki gençlerin Malazgirt'ten İstanbul'a, oradan yurt dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürüttüklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"KÖKLERİYLE BAĞI KOPMUŞ AĞAÇ AYAKTA KALAMAZ"

"Okmeydanı'na abdestsiz girilemeyişi, müsabakalara mutlaka besmeleyle başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında; ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Fetih Kupası'na iştirak eden tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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