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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarınızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter mesajında vatandaşları yarın oy vermeye çağırdı. Erdoğan, "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarınızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesi yarın oy kullanmaya çağırırken, "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan vatandaşlara seslendi.

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."

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