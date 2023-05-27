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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesi yarın oy kullanmaya çağırırken, "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan vatandaşlara seslendi.

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."