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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyaretinin ikinci durağı Erbil'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyaretinin ikinci durağı Erbil'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Önce Bağdat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Erbil'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı. Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

        İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan sonra Erdoğan ile Sudani, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bağdat'taki programlarını tamamlayan Erdoğan, "TC-CAN" uçağı ile 20.15’te Erbil kentine geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

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        Tören kıtasını selamlayan, Başkan Barzani ve Başbakan Barzani ile basın mensuplarına fotoğraf veren Erdoğan, daha sonra törende hazır bulunan IKBY heyeti ile selamlaştı.

        Töreni ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı'na hareket etti.

        Erdoğan ile; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Erbil'e geldi.

        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret Haberi Görüntüle

        ERDOĞAN, NEÇİRVAN BARZANİ VE MESRUR BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

        Heyetler arası yapılan görüşme IKBY Başkanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşti.

        ERDOĞAN, MESUT BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

        IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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