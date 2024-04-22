12 yıl sonra ilk kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak. Bugün Irak'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek. Ziyareti öncesinde açıklama yapan Irak Hükümet Sözcüsü bu ziyaretle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de başbakanlığı döneminde gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez bugün gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.
Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile görüşmeler yapacağını belirten Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret, önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin, "Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" demişti.
IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi.
Avvadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkilerine yansımaları ve ziyaretten beklentileri AA muhabirine değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirten Avvadi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak." dedi.
Avvadi, Erdoğan'ın Bağdat temaslarında masada olacak "su meselesi, Kalkınma Yolu Projesi, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımları" konularına ilişkin ortak komisyonların çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.