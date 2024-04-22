Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek?
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan başkanlığında Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Peki Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzalandı.
Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürütülen "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın en her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacak.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE STRATEJİK STATÜSÜ DAHA DA GÜÇLENECEK
Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.
ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ MERKEZİ
Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Faw Limanı’nı önemli bir geçiş merkezi olarak kurguluyor, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azalıyor.
15 GÜNLÜK KAZANIM SAĞLAYACAK
Faw limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak.
YENİ BİR KAPI ARALACAK
Fav Limanı'nı 1200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.
Kalkınma sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı oluyor. Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlamış oluyor.