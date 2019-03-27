

Operasyonun görüntülerini twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" dedi.

GÜZEL BİR SEÇİM HEDİYESİ VERDİK ONLARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.



Bakan Soylu, Kandil'e düzenlenen hava harekâtı ile ilgili, "Bakın dördüyle beraber götürdük Apo'nun adamını. Güzel bir seçim hediyesi verdik onlara. Siz de Pazar günü onlara bir seçim hediyesi sandıkla gönderecek misiniz?" diye konuştu.

Operasyonda PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken Soylu, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde 1 kilometrede kimseyi görmek istemiyorum dedim" dedi.

Bakan Soylu, 318 bin 500 Suriyeli'nin ülkelerine geri döndüğünü belirterek, "Huzur olduğu için geri döndüler. Biz onlar gibi sömürgeci değiliz" diye konuştu.