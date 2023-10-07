Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni sezona başladı

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Nitelikli müzik üretme prensibine devam ederek, farklı seyirci kitlesine yönelik konserle renkli ve zengin bir program hazırlayan CSO, 2023-2024 sezonunda 106 farklı etkinlik ile sanatseverle buluşacak. Çok sesli müziğin özenle seçilmiş birbirinden farklı örneklerinin sunulacağı sezon programında cuma akşamları gerçekleşecek periyodik konserlerin yanı sıra ücretsiz gerçekleştirilecek eğitim konserleri, çocuklara özel konserler ve Genç Kuşak Solistleri’nin de yer aldığı rengarenk bir program müzikseverleri bekliyor. Yeni başlayacak 'Mavi Salon Konserleri' serisinde, oda müziği kültürünü yaygınlaştırmak adına oda müziği repertuvarının en çarpıcı örnekleri sunulacak.

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Royal Opera House, La Scala, Metropolitan Opera gibi dünyanın önde gelen sanat kurumları ile iş birlikleri yapan Mariinsky Orkestrası, 10 Ekim’de CSO Ada Ankara’da düzenlenecek özel konserde ilk kez CSO ile aynı sahneyi paylaşacak. Marinnsky Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni, dünyadaki en büyük orkestra şeflerinden Valery Gergiev’in yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, iki tarihi orkestra beraber çalarak Dmitri Shostakovich’in 7 numaralı Senfonisi 'Leningrad' ile muhteşem bir müzik şölenine imza atacak.