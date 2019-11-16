82 yaşındaki Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Arkın, eşi Betül Arkın ile gençlik dönemlerinde çekilen iki fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam efsanesi, eşi Betül Arkın'a olan aşkını sosyal medyada anlattı.

Arkın 51 yıllık eşine, şu sözleri söyledi:

"Betül’e bebek derim. Keyfim çok yerindeyse papatyam! Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!” notunu ekledi.

Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncunun aşk dolu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.