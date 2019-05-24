Türk sinemasının usta aktörü Cüneyt Arkın'ın geçtiğimiz günlerde vefat ettiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden, "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi" açıklaması yapılmıştı.

O HABERLERE İSYAN ETTİ

Babası hakkında çıkan yalan haberlere sinirlenen Murat Arkın da Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. "Bu haberleri para için yapıyorlar" diyen Murat Arkın, şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip "Ne zevk alıyor bunlar?" diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp "Yalan haber!" yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekilde iletişim, etkileşim içine giriyor.

"BU HABERLERİ PARA İÇİN YAPIYORLAR"



Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez "Cüneyt Arkın öldü mü ?" başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için. Sonra ne oluyor biliyor musunuz ? Hem haberi ilk okuduğunuz site daha sonrasında haberin doğruluğunu öğrenmek için girdiğiniz ikinci site; trafiği ve etkileşimi arttığı için sitesine reklam alıp mangırları cebe indiriyor. Siz üzülüp ah vah derken onlar ‘oh’ çekiyor her tıklanmaya.

"SİZ HEPİNİZ ÖLECEKSİNİZ, O YAŞAYACAK"



Demem o dur ki dostlar; "Bunlar ne zevk alıyor yalan haberden?" diye düşünerek kendinizi yormayın. Sizin duygularınız, merhametiniz, güzelliğiniz üzerine kurulu bir sömürü sistemi. Bir yazılımcı ve arama motorlarını bilen biri olarak basit bir açıklama... "Çok konuştun be. Çözüm ne çözüm!" mü diyorsunuz? Gerçek hayatta olması gereken gibi sanal dünyada da aynısını yapın. Size bir kez dahi olsa yalan söyleyeni bloklayın. İzlediğiniz televizyon kanallarından okuduğunuz gazeteye, internet sitelerine varana kadar olan bu eleme size kendinize daha fazla ayırabileceğiniz zaman olarak geri dönecek. Son olarak bu tarz yalan haber yapanlara bir cümle; Siz hepiniz öleceksiniz, o yaşayacak. Sevgilerimle...







CÜNEYT ARKIN KİMDİR?



Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.



Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonra Eskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiği hikâyeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğlu hikâyeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.



İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.



1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.



1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı.



