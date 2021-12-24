Cüneyt Arkın: Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel

"Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel" 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Sinema alanında Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanatçının eşi Betül Cüreklibatır’a takdim edildi.

"YAŞARKEN DEĞERİNİN BİLİNMESİ NE GÜZEL"

Evinde ödülüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Cüneyt Arkın, mutluluğunu dile getirdi.

Arkın, konuyla ilgili, "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat büyük Ödülleri'nde sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren, onu yücelten T.C. Cumhurbaşkanlığı'na bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen, emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.