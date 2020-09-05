İki teker bir şampiyon

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

HALİS ÖZKAHYA'YA 21 YAŞ ALTINDA GÖREV

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.