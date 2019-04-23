Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin takım arkadaşlarının Çukur dizisini izlediği sırada güzel oyuncu Dilan Çiçek'ten hoşlanıp takibe aldı. Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'e Instagram DM'den " Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdığı iddia edildi. Peki Cyle Larin kimdir, kaç yaşında nerelidir?

CYLE LARIN KİMDİR?

Cyle Larin (d. 17 Nisan 1995), Beşiktaş takımında forvet pozisyonunda görev yapan Kanadalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sigma FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orlando City, Beşiktaş kulüplerinde oynadı.

Beşiktaş Kariyeri

Ocak 2018'de Larin, Beşiktaş'la anlaşarak Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ile antrenmanlara çıksa da bir süre Orlando City ile anlaşmazlık olduğu için lisansının çıkması zaman aldı. Sezonun sonlarına doğru kadroya girmeye başlayan Larin, 7 Nisan 2018'de Göztepe ile oynanan maçın son 7 dakikasında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş forması giydi. Oyuna girdikten 3 dakika sonra da Beşiktaş için ilk golünü attı. Sezon sonunda Sivassporile oynanan maçta hat-trick yaparak sezonu kapattı.

26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerek ilk Avrupa maçına çıktı. Bu maçın rövanşında Beşiktaş maçı 6-0 kazanırken, Larin hat-trick yaptı. Böylece Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Ancak daha sonraki maçlarda istenilen performansı gösteremeyerek sezonu yedek kulübesinde geçirdi.