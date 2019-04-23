Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin takım arkadaşlarının Çukur dizisini izlediği sırada güzel oyuncu Dilan Çiçek'ten hoşlanıp takibe aldı. Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'e Instagram DM'den " Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdığı iddia edildi. Peki Cyle Larin kimdir, kaç yaşında nerelidir?
CYLE LARIN KİMDİR?
Cyle Larin (d. 17 Nisan 1995), Beşiktaş takımında forvet pozisyonunda görev yapan Kanadalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sigma FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orlando City, Beşiktaş kulüplerinde oynadı.
Beşiktaş Kariyeri
Ocak 2018'de Larin, Beşiktaş'la anlaşarak Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ile antrenmanlara çıksa da bir süre Orlando City ile anlaşmazlık olduğu için lisansının çıkması zaman aldı. Sezonun sonlarına doğru kadroya girmeye başlayan Larin, 7 Nisan 2018'de Göztepe ile oynanan maçın son 7 dakikasında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş forması giydi. Oyuna girdikten 3 dakika sonra da Beşiktaş için ilk golünü attı. Sezon sonunda Sivassporile oynanan maçta hat-trick yaparak sezonu kapattı.
26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerek ilk Avrupa maçına çıktı. Bu maçın rövanşında Beşiktaş maçı 6-0 kazanırken, Larin hat-trick yaptı. Böylece Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Ancak daha sonraki maçlarda istenilen performansı gösteremeyerek sezonu yedek kulübesinde geçirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.