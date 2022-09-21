D8 nedir, ülkeleri hangileridir?

Türkiye’nin kurucusu olduğu ve tüm faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı D8 önemi nedir? D8 ile alakalı merak edilen tüm sorulara siz değerli okuyucularımız için cevap aradık. İşte, D8 hakkında tüm detaylar…
D8 Ne Zaman Kuruldu?
D8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; 15 Haziran 1996 tarihinde; Endonezya, Bangladeş, İran, Mısır, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Türkiye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ilan edilen İstanbul Deklarasyonu ile resmen kurulmuştur.
D8 Ülkeleri
- Türkiye
- Endonezya
- Malezya
- Bangladeş
- İran
- Mısır
- Nijerya
- Türkiye
D8 Nedir?
Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ve toplam 8 üyeden meydana gelen D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; sanayi, enerji, tarım, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda faaliyet ve projeler yürüten ve gerçekleşecek ortak çalışmalar ile gelişmekte olan ekonomilerin konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir işbirliği teşkilatıdır. Peki, D8 ne demek? D8; Gelişen Sekiz Ülke anlamına gelmektedir.
D8’in kurulması için atılan ilk adım, Türkiye’nin daveti üzerine toplanan Kalkınmada İşbirliği Konferansı olmuştur. Bu konferansta buluşan 8 ülke konferansın ardından hazırlık çalışmalarına başlamış ve 15 Haziran 1997 tarihinde yine İstanbul’da gerçekleşen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı resmen kurmuşlardır.
Kuala Lumpur’da düzenlenen altıncı D8 Zirvesi’nde teşkilatın daimi merkezinin İstanbul olmasına karar verilmiş ve bu karar 209 yılında resmiyet kazanmıştır.
D8’in bayrağında altı yıldız bulunmaktadır ve bu altı yıldız teşkilatın şu altı temel ilkesini sembolize etmektedir:
- Savaş değil; barış
- Çatışma değil; diyalog
- Çifte standart değil; adalet
- Sömürü değil; işbirliği
- Üstünlük değil; eşitlik
- Baskı ve tahakküm değil; insan hakları, hürriyet ve demokrasi.
D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Zirve, Konsey ve Komisyon olmak üzere 3 ayrı organdan oluşmaktadır:
Zirve: D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın en üst düzey karar alma organıdır. 2 yılda bir toplanan zirve devlet ve hükmet başkanlarının katılımıyla gerçekleşmektedir.
Konsey: Üye ülkelerin Dışişleri Bakanları’nın bir araya gelmeleriyle oluşmaktadır. Yılda 1 kez toplanan Konsey aynı zamanda teşkilatın politik karar alma organıdır.
Komisyon: Ülkelerin hükümetleri tarafından atanan kıdemli bürokratların katılımıyla oluşmaktadır. Katılan her üye kendi ülkesindeki teşkilat faaliyetlerinden koordinasyonundan sorumludur.
D8 Amacı
15 Haziran 1997 tarihinde kurulan D8 amacı şu maddelerle özetlenebilir:
- Teşkilata üye ülkelerin, dünya ekonomisindeki konumlarını güçlendirmek.
- Ticari ilişkilerde yeni fırsatlar ve imkânlar yaratmak.
- Somut ve ortak projeler ile ekonomik işbirliği geliştirmek.
- İnsanlara daha iyi bir hayat şartı sağlamak.
Bu amaçlarla kurulan D8’de işbirlikleri sektörel bazda yürütülmektedir. Buna göre;
Türkiye; sanayi, çevre ve sağlık, Bangladeş; kırsal kalkınma, Endonezya; yoksullukla mücadele ve insan kaynakları, İran; bilim ve teknoloji, Malezya; finans ve bankacılık, Mısır; ticaret, Nijerya; enerji, Pakistan ise tarım ve balıkçılık alanındaki çalışmaları koordine etmektedir.
D8 Önemi
Toplam nüfusu 1.1 milyarı bulan D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinin toplam ihracatı bugün 700 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam toplam küresel ticaretin yüzde 14’üne denk düşmektedir. Bölgesel olmaktan çok, küresel bir teşkilat olan D8; teşkilatın ilke ve hedeflerini benimseyen diğer gelişmekte olan ülkelerin katılımına da açıktır.
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