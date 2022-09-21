Vagon Li olayı sebebi ve sonuçları nelerdir?

Yaşanan olayların ardından tıpkı 1928’de olduğu gibi ‘’Vatandaş Türkçe Konuş’’ kampanyalarının başlatıldığı, Beyoğlu ve Pera çevresindeki yabancı dildeki tabelaların indirildiği Vagon Li Olayı nedir? İşte, tüm detaylar…
Vagon Li Olayı Nedir?
Vagon Li firmasının Beyoğlu şubesi müdürü Gatean Jannoui ile firmanın personeli olan Naci Bey arasında Türkçe üzerinden başlayan bir tartışmanın kısa süre içinde ulusal bir mesele haline gelmesi olayıdır. Peki, Vagon Li Olayı kaç yılında oldu? Gerçekleşen hadisenin ilk kıvılcımı, 11 Şubat 1933 tarihinde Beyoğlu Pera’da bulunan Vagon Li şirketinin acentesinde ateşlenmiştir.
Vagon Li Olayı Kısaca Özeti
İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan trende yer olmasına rağmen, bilet talep eden bir müşterinin ısrarları sonucu Naci Bey Galata’da bulunan ofisi aramış ve telefonun diğer ucundaki Türk görevli ile Türkçe konuşmuştur.
Beyoğlu şubesi müdürü, duyduğu bu konuşmayı kendi otoritesine saygısızlık olarak değerlendirip Naci Bey’e ‘’ Bu şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bilmiyor musun? İlla ki size sopa ile mi davranmalı’’ deyince Naci Bey de cevap olarak ‘’ Ben Türk’üm, burada resmi dil Türkçe’dir. Bence siz de Türkçe öğrenmelisiniz’’ cevabını verir. Müdür Jannoui ile Naci Bey ile yaşanan bu tartışmanın neticesinde Naci Bey 25 kuruş para cezası ve 15 gün işten uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmıştır.
Yaşanan bu hadise dönemin gazetelerine yansıyınca 25 Şubat 1933 günü Darülfünun ve Milli Türk Talebe Birliği öğrencileri şirketin Beyoğlu şubesi önünde toplanarak bir gösteri düzenlemişlerdir. Kısa sürede büyüyen olayda öğrenciler acentenin camını kırıp içeri girmiş ve duvardaki Atatürk portresini alarak şirketin Karaköy binasına gelerek burayı da tahrip etmişlerdir. Son olarak İstanbul Valiliği önüne gelen kalabalık burada da protestolarını devam ettirdikten sonra dağılmışlardır.
Vagon Li Olayı Sebebi
22 Şubat 1933 senesinde bir dil meselesi olarak büyüyen Vagon Li Olayı sebebi şunlardır:
- Vagon Li şirketi müdürü Jannoui ile Naci Bey arasında yaşanan dil tartışması.
- Yaşanan tartışmaların gazetelere yansıması ve Darülfünun ile Milli Türk Talebe Birliği öğrencilerinin protesto eylemleri.
- Yabancı bir şirket tarafından Türk bağımsızlığına gölge düşürülmek istenmesi.
Vagon Li Olayı Sonuçları
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk büyük gençlik eylemi olarak dikkat çeken Vagon Li Olayı sonuçları şu şekildedir:
- Gatean Jannoui hakkında Türklüğe hakaretten dava açılmıştır. Fakat cumhuriyetin 10. yılında çıkartılan genel af kapsamında dava düşmüştür.
- Vatandaş Türkçe Konuş adlı bir kampanya başlatılmıştır.
- Özellikle Pera ve Beyoğlu çevresindeki yabancı dile sahip tabelalar, Türkçe tabelalar ile değiştirilmiştir.
- Genç öğrenciler; bir kez daha Türk diline hakaret edilmesini önlemek ve Türkçe’yi korumak amacıyla Dil Mücadele Cemiyeti kurma kararı almışlardır.
- Vagon Li şirketinin başına bir Türk müdür atanmıştır. 1972 yılına kadar hizmet vermeye devam eden firma daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na bağlanmıştır.
- İşinden uzaklaştırılan Naci Bey işine geri dönmüştür.
- Yaşanan bu olayla birlikte, geçmişteki kapitülasyonlar hatırlanmış ve Lozan’daki kazanımları engelleyecek hiçbir şeye imkân verilmeyeceği net bir şekilde ifade edilmiştir.
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