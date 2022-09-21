Vagon Li olayı sebebi ve sonuçları nelerdir?

Yaşanan olayların ardından tıpkı 1928’de olduğu gibi ‘’Vatandaş Türkçe Konuş’’ kampanyalarının başlatıldığı, Beyoğlu ve Pera çevresindeki yabancı dildeki tabelaların indirildiği Vagon Li Olayı nedir? İşte, tüm detaylar…

Vagon Li Olayı Nedir?

Vagon Li firmasının Beyoğlu şubesi müdürü Gatean Jannoui ile firmanın personeli olan Naci Bey arasında Türkçe üzerinden başlayan bir tartışmanın kısa süre içinde ulusal bir mesele haline gelmesi olayıdır. Peki, Vagon Li Olayı kaç yılında oldu? Gerçekleşen hadisenin ilk kıvılcımı, 11 Şubat 1933 tarihinde Beyoğlu Pera’da bulunan Vagon Li şirketinin acentesinde ateşlenmiştir.

Vagon Li Olayı Kısaca Özeti

İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan trende yer olmasına rağmen, bilet talep eden bir müşterinin ısrarları sonucu Naci Bey Galata’da bulunan ofisi aramış ve telefonun diğer ucundaki Türk görevli ile Türkçe konuşmuştur.

Beyoğlu şubesi müdürü, duyduğu bu konuşmayı kendi otoritesine saygısızlık olarak değerlendirip Naci Bey’e ‘’ Bu şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bilmiyor musun? İlla ki size sopa ile mi davranmalı’’ deyince Naci Bey de cevap olarak ‘’ Ben Türk’üm, burada resmi dil Türkçe’dir. Bence siz de Türkçe öğrenmelisiniz’’ cevabını verir. Müdür Jannoui ile Naci Bey ile yaşanan bu tartışmanın neticesinde Naci Bey 25 kuruş para cezası ve 15 gün işten uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmıştır.