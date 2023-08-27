'Dadı'nın 'Tolga'sı Yaşar Abravaya: Oyunculuğu bıraktığım için pişman değilim
2000'li yılların sevilen dizilerinden 'Dadı'nın küçük yıldızı Yaşar Abravaya ile bir araya geldik. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şimdilerde ise ekranlardan uzak olan Abravaya değişen hayatını anlattı
Türk televizyonları, 2000'li yılların başlarında reality show'lar kadar sitcom, yani durum komedisi dizileri de ekranlarına taşımaya başlamıştı. 'Ruhsar', 'Tatlı Hayat' ve 'Avrupa Yakası' gibi yapımlar tabir-i caizse izleyicileri ekran başına kilitliyordu.
Bu dizilerden biri de 'Dadı'ydı. 2001 - 2003 arasında yayınlanan ve Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen, Seray Sever ve Sinem Kobal'ın rol aldığı dizi, dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Sitcom dizilerinin yoğunlaştığı bu dönemde pek çok çocuk oyuncu da televizyonda kendine yer buldu.
'Dadı'da 'Tolga' karakterine veren Yaşar Abravaya, çocuk yaşta şöhretti. Ancak pek çok çocuk yıldız gibi o da kariyerini başka yönde şekillendirdi ve ekranlardan uzaklaştı.
"9 YAŞINDA ŞEHİR TİYATROLARI'NA BAŞLADIM"
Yaşar Abravaya oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Aslında ilk önce baleye başlamıştım. Balede pandomim dersi vardı. Öğretmen, aileme 'Bu çocuk pandomimde çok iyi tiyatroda kendini geliştirsin' dedi. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi'nin tiyatro seçmelerine girdim ve kazandım. Ardından elemelerdeki hocam beni Şehir Tiyatroları'na aldı. Şehir Tiyatroları'nın yönetmeni Yücel Erten ile tanışmamdan sonra 9 yaşında Şehir Tiyatroları'nda yarı zamanlı çalışmaya başladım.
Yaşar Abravaya'ya çocuk yaşta şöhreti kazandıran 'Dadı' dizisine katılmasına da o dönem Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık vesile olmuş. Abravaya, "Kenan Işık da beni tiyatrodan bildiği için diziye dâhil etti. Kendisi zaten 'Dadı'nın ilk yönetmeniydi. Şehir Tiyatroları'na katıldıktan bir yıl sonra yani 10 yaşında diziye başladım. Üç sezon boyunca yani final yapan kadar dizide rol aldım. Çok güzel ve değerli bir ekip içerisinde çalıştım, çocuk yaşta büyük bir deneyim kazandım. 'Dadı'nın setinde muazzam bir ortam vardı. Sette gerçekten eğlendiğimiz için insanlara verilen samimi enerji de reytinglere yansıyordu. Herkes severek, eğlenerek o dizideydi" dedi.
Yaşar Abravaya, 'Dadı'dan hemen sonra yine 2000'li yılların popüler dizilerinden olan 'Kınalı Kar'da rol almış. Dönemin çocuk yıldızı, "Şarkıcı Emrah, Özlem Conker, Mustafa Avkıran, Seren Fosforoğlu, Alper Kul ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçtim. 'Dadı'ya göre daha kalabalık bir ekiple çalıştım. Çok deneyimli isimlerdi. O dönemde konservatuvara hazırlanmaya düşünüyordum ama teknoloji ve bilgisayarla çok ilgiliydim. Çevremdeki insanlar da nasıl olsa oyunculuğa yeteneğim olduğu başka bir sektörde eğitim almamı istediler" ifadelerini kullandı.
Yaşar Abravaya, "Çocuk yaşta gelen şöhret seni nasıl etkiledi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Çocuk yaşta gelen şöhret etkilemedi. Çünkü birlikte rol aldığım oyunculardan güzel öğütler aldım. Onların arasında ister istemez davranışlarınız şekilleniyor.
"KENAN IŞIK'IN ÜZERİMDE EMEĞİ ÇOK"
Kenan Işık'ın üzerinde çok emeği olduğunu ifade eden Yaşar Abrayava, "Ailemle sürekli iletişim halindeydi ve gelişimim için onları bilgilendiriyordu. Hatta bir reklam filminde rol alacaktım. Kenan Ağabey'in kulağına gitmişti. Annemi aramıştı kendisi ve 'Yaşar'ın aldığı ücreti çok düşük, duydum. Lütfen kabul etmeyin. Eğer maddi olarak bir şey varsa konuşabiliriz, yardımcı olabilirim. Yaşar'ın kaşesini düşürmeyin' demiş. İyileşince mutlaka yanında olacağım" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Yaşar Abravaya, televizyondan çok para kazanmadığını da belirtti: 'Dadı' ve 'Kınalı Kar' dizilerinden sonra 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar' filminde rol aldım. Bu projelerden kazandığım tüm parayla ailem bir araba aldı.
Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuğu bırakan 33 yaşındaki Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olmuş.
YAZILIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYOR
Şimdilerde uluslararası bir yazılım şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan ve yaşamını İstanbul Maltepe'de sürdüren Yaşar Abrayava'nın, setlerden uzaklaştığı için bir pişmanlığı yok. Abravaya, "Severek yaptığım bir işim var ve oyunculuğa devam etseydim sanırım bu işten kazandığım kadar getirisi olurdu. O yüzden de içim rahat. Bir de oyunculukta sürekli var olabilmek yani sürdürebilirlik zor. Bir sezon varsanız üç sezon olmayabilirsiniz" dedi.