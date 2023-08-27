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"9 YAŞINDA ŞEHİR TİYATROLARI'NA BAŞLADIM" Yaşar Abravaya oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Aslında ilk önce baleye başlamıştım. Balede pandomim dersi vardı. Öğretmen, aileme 'Bu çocuk pandomimde çok iyi tiyatroda kendini geliştirsin' dedi. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi'nin tiyatro seçmelerine girdim ve kazandım. Ardından elemelerdeki hocam beni Şehir Tiyatroları'na aldı. Şehir Tiyatroları'nın yönetmeni Yücel Erten ile tanışmamdan sonra 9 yaşında Şehir Tiyatroları'nda yarı zamanlı çalışmaya başladım.

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Yaşar Abravaya'ya çocuk yaşta şöhreti kazandıran 'Dadı' dizisine katılmasına da o dönem Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık vesile olmuş. Abravaya, "Kenan Işık da beni tiyatrodan bildiği için diziye dâhil etti. Kendisi zaten 'Dadı'nın ilk yönetmeniydi. Şehir Tiyatroları'na katıldıktan bir yıl sonra yani 10 yaşında diziye başladım. Üç sezon boyunca yani final yapan kadar dizide rol aldım. Çok güzel ve değerli bir ekip içerisinde çalıştım, çocuk yaşta büyük bir deneyim kazandım. 'Dadı'nın setinde muazzam bir ortam vardı. Sette gerçekten eğlendiğimiz için insanlara verilen samimi enerji de reytinglere yansıyordu. Herkes severek, eğlenerek o dizideydi" dedi.