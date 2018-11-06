Colin O'Brady isimli bir maceracı daha önce hiçbir insanın başaramadığı bir görevi başarmak adına harekete geçti. 33 yaşındaki O'Brady, yaklaşık 1,600 kilometre yürüyerek, Antarktika'yı bir uçtan bir uca yürüyerek rekor kırmaya çalışacak.

Çılgın adam günde yaklaşık 22 kilometre yol giderek yaklaşık 70 gün boyunca, hiçbir erzak yardımı almaksızın yürüyecek.

YANINA ALACAĞI HER MALZEMEYİ HESAPLADI

Yanına alacağı malzemeleri gramına kadar hesaplayan Colin O'Brady, yanına yaklaşık 181 kilogram yiyecek alacağını söyledi. O'Brady, "100 kilo kadar yiyecek taşıyorum ama sadece 1 iç çamaşırım var. İşin sonunda oldukça kirli olacağım" açıklamasını yaptı.

Yolculuğunun üçüncü gününde olan maceracı, Ross Buz Sahanlığı sonrasında Güney Kutbu bölgesine ilerlemeyi, sonrasındaysa Wedeel Denizi yakınlarında bir bölgeye kadar ilerleyip Antarktika'yı tek başına geçmeyi umuyor.

Her ihtimale karşı yanında uydu telefonu götüren O'Brady, sadece bir çadırla korunmaya çalışacağını ve acil durumda telefon ile yardım alacağını belirtiyor.

BUGÜNE KADAR KİMSE BAŞARAMADI

Yaklaşık 100 yıldır defalarca denenen bu yolculuk bir kez daha deneniyor. Bugüne kadar onlarca insan, Antarktika'yı yürüyerek geçmeye çalışmış; ancak bir kısmı ya yolda pes etmiş ya da maalesef hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ