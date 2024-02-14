Dakota Johnson; Kimse benimle konuşmak istemedi

Dakota Johnson, 'The Office' setindeki kısa zamanını; "Hayatımın en kötü dönemiydi" diyerek andı ve sette diğer kişiler arasında tuhaf dinamikler olduğunu söyledi. Oyuncu kadrosunun, dizi final yaptığı için üzgün olup olmadığı sorusuna Johnson şöyle yanıt verdi: Üzgünlerdi. Ayrıca son 10 yıldır devam eden tuhaf dinamikler de vardı. Bazıları birbiriyle konuşmuyordu ve ben 'Burada olduğuma çok heyecanlıyım' diye ortama girmiştim. Ve kimse benimle konuşmak istemedi. Kimsenin umurunda değildim.