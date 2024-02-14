Dakota Johnson; Kimse benimle konuşmak istemedi
ABD'li model ve oyuncu Dakota Johnson, katıldığı 'The Office' adlı komedi dizisinin final sahnesinde konuk oyuncu olarak katılmıştı. Johnson, dizi setinde kimsenin kendisiyle konuşmak istemediğini söyledi
'Grinin Elli Tonu', 'Karanlığın Elli Tonu' ve 'Özgürlüğün Elli Tonu' adlı filmlerle tanınan Dakota Johnson, şu sıralar Sony'nin Spider-Man Evreni'ne ait 'Madame Web' adlı yeni filminin tanıtım turlarında olan Johnson, 'The Office' dizisine katıldığında yaşadığı rahatsız edici anları paylaştı.
Dakota Johnson, 'The Office' setindeki kısa zamanını; "Hayatımın en kötü dönemiydi" diyerek andı ve sette diğer kişiler arasında tuhaf dinamikler olduğunu söyledi. Oyuncu kadrosunun, dizi final yaptığı için üzgün olup olmadığı sorusuna Johnson şöyle yanıt verdi: Üzgünlerdi. Ayrıca son 10 yıldır devam eden tuhaf dinamikler de vardı. Bazıları birbiriyle konuşmuyordu ve ben 'Burada olduğuma çok heyecanlıyım' diye ortama girmiştim. Ve kimse benimle konuşmak istemedi. Kimsenin umurunda değildim.
Dizisinin hayranı olan Dakota Johnson, finalde rol almak üzere davet edildiğinde çekimlerin yarım gün süreceğini düşünmüştü ancak iki hafta sürdü. Johnson; "Ve ben lanet olası dizide varla yok arasındayım" dedi.
Fotoğraflar. AP, Avalon