Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan eğitmenin kursiyerlere ders verdiği sırada yanlarına orfoz balığının yaklaşması görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 09:42
        Dalış eğitmeninin dersini orfoz balığı da izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir dalış okulunda görevli Volkan Demirbaş, eğitim vermek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

        Bu sırada bir orfoz balığı Demirbaşın yanına yaklaştı. Demirbaş, karşısında hareketsiz bir şekilde duran balığa ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi.

        Balık, bir süre daha bekledikten sonra dalgıçların yanından ayrıldı.

        O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #orfoz balığı
        #Antalya
        #Kaş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler