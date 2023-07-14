Dalış eğitmeninin dersini orfoz balığı da izledi

Dalış eğitmeninin dersini orfoz balığının da izlemesi görüntülendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan eğitmenin kursiyerlere ders verdiği sırada yanlarına orfoz balığının yaklaşması görüntülendi
Giriş: 14.07.2023 - 09:42
Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir dalış okulunda görevli Volkan Demirbaş, eğitim vermek amacıyla dalış gerçekleştirdi.
Bu sırada bir orfoz balığı Demirbaşın yanına yaklaştı. Demirbaş, karşısında hareketsiz bir şekilde duran balığa ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi.
Balık, bir süre daha bekledikten sonra dalgıçların yanından ayrıldı.
O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.