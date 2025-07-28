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        Gürcistan'da yakalanan Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiyeye iade edildi

        Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Gürcistan'da 2023'te yakalanarak tutuklanan Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Türkiye'ye iade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 22:33 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:06
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        Daltonlar suç örgütü üyesi yakalandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

        HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

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        Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği bildirildi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

        Kırmızı bültenle aradığımız 8, Ulusal Seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., A.K., D.D., A.A., T.Ö., B.G., E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

        Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birlikleri sonucu;

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        “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DALTONLAR” organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

        "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya’da,

        "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan’da,

        "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ’da,

        “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DEMİRÖZLER” organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,

        “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

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        "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

        “Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da,

        “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

        Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.

        Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

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