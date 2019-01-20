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"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım. Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur. Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı.