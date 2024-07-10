De Minaur çekildi, Djokovic yarı finalde
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı
Giriş: 10.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:09
Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu." denildi.
Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.
Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.
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