AA

Irak ordusunun Mart 2016'da başlattığı Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Mezopotamya'nın paha biçilemez tarih ve kültür hazinelerini barındıran müze çatışmalar nedeniyle tahrip olmuştu.

Müzenin yeniden açılışına Musul yerel hükümet yetkilileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Musul Valiliğinden yapılan açıklamada kentin Mansur Mahallesi'nde yer alan müzede bulunan pek çok tarihi eserin halka açıldığı belirtildi.

Müzenin halka haftada iki gün açılacağı belirtilen açıklamada girişlerin ücretsiz olacağı aktarılarak müze bünyesindeki salon ve alanlarda sergi ve kültürel faaliyetlerin de yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, müzenin açılmasıyla tarihi kente kültürel yüzünü yeniden kazandırmak ve ziyaretçilerle taştığı günleri geri getirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde önümüzdeki ay Barış Konferansı düzenleneceğini söylemişti.