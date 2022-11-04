Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı ele geçirildi - Güncel haberler
ABONE OL

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Yalova'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmada, Irak uyrukluların yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. 4 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunda çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi

Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı ele geçirildi - Güncel haberler
AA

Yalova'da, 4 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ operasyonunda, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, TEM Dairesi Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde kentte terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

ÇOK MİKTARDA EYP ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Çınarcık ilçesinde Irak uyrukluların yaşadığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ile hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında sözde bomba uzmanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen örgüt sorumlusunun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuşadası'nda 34 kaçak göçmen balıkçı kardeşlerin dikkati sayesinde kurtarıldı
GÜNDEM Yunan unsurları itti! Balıkçı kardeşler kurtardı
KPSS Ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 ÖSYM ile KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM KPSS Ön Lisans tercih tarihleri...
Bakan Kurum, Beykoz'da konuştu: Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız
GÜNDEM Bakan Kurum: Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz
Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Göktürk'teki yeşil alan gerginliğinde eylem sürüyor - Gündem Haberleri
GÜNDEM Göktürk'teki yeşil gerginlikte eylem sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
GÜNDEM Bilim Kurulu üyesi Prof. Midilli'den acı haber
İş yerinde silahlı kavga: 3 ölü - Güncel haberler
GÜNDEM İş yerinde silahlı kavga: 3 ölü
Rahmi Koç, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
GÜNDEM Rahmi Koç, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
E-devlette ikametgah adresi nasıl değiştirilir? Adres değişikliği bildirme ekranı
GÜNDEM E-devlette ikametgah nasıl değiştirilir?
Elmayla gelen ölümün ardından özel bakımevine kilit - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Elmayla gelen ölümün ardından özel bakımevine kilit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.